Nieuwe inwoners openen meteen verkoopstand voor plantjesweekend Kom Op Tegen Kanker

ErpeOp 400 meter van het kruispunt Vijfhuizen in Erpe-Mere ter hoogte van de splitsing tussen Dorpsstraat en Oude Heerbaan kan je op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 september azalea’s kopen ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Dat is te danken een Marjolein De Paepe en partner Jan.

“We wonen hier nog maar een maand, maar hielpen vroeger actief mee bij mijn neef in de Affligemdreef in Aalst. Omdat we op de website geen enkel verkooppunt in Erpe-Mere vonden, besloten we zelf samen met vrienden de handen uit de mouwen te steken”, vertelt Marjolein.

Vrijdag nam ze samen met Jan en vriend Rik een dag verlof om meteen van start te gaan. “We zijn heel ambitieus geweest en bestelden 500 plantjes die we dan ook allemaal willen verkopen”, lacht ze. De centrale en toch ietwat afgelegen locatie met parkeerplaats voor de deur blijkt een goeie keuze. “Helaas konden we door de regen geen pijlen hangen om beter op te vallen, maar hopelijk helpt dit artikel.”

De reden van de deelname aan het plantjesweekend is dubbel. “Het is onze manier om ‘dank je’ te zeggen omdat wij het goed hebben, maar ook omdat we in onze familie en vriendenkring steeds meer met kanker en overlijdens door kanker geconfronteerd worden”, vult Jan aan. Eveneens handig meegenomen is de kennismaking met de buurt. “Zo een verkoop is ideaal om te socializen. We hopen hier dus nog heel veel mensen te ontmoeten”, besluit Marjolein met een stevige knipoog.

Een potje azalea’s kost 8 euro. Wie plantjes wil kopen om Kom Op Tegen Kanker te steunen, kan de verkoopstand in Erpe vinden langs de Dorpsstraat 278. Dat is het stukje dat parallel vak naast de Oudenaardsesteenweg loopt tussen Dorpsstraat en Oude Heerbaan. Zaterdag staat er van 9 tot 16 uur eveneens een verkoopstand aan de Colruyt in Lede. Andere verkooplocaties via www.komoptegenkanker.be/plantjesweekend.

Volledig scherm Rik, Marjolein en Jan waren vrijdag in Erpe al in de weer met het verkopen van azalea's ten voordele van KomtOp Tegen Lanker. © Koen Moreau

