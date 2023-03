Nieuwe aanvraag voor windturbines in Vlekkem in voorbereiding

Dat stelde schepen Reinold De Vuyst (N-VA) tijdens de jongste gemeenteraad toen geïnformeerd werd naar nieuwe aanvragen. “Vandaag is er enkel een officiële aanvraag voor twee turbines in Zonnegem , maar we weten dat minstens één producent een nieuwe aanvraag voor Erpe-Mere voorbereid”, aldus de man.

Opvallend is dat, net als bij de buren van Zonnegem, de producenten grotendeels naar dezelfde locaties langs de E40 en de rechtstreekse spoorlijn L50A Gent-Brussel blijven kijken als bij eerdere vragen in 2016. “Het lijkt er wel op dat het aantal turbines per dossier lager ligt en de afstand tot woningen vergroot, maar men dan wel opteert voor hogere turbines.”

In de huidige aanvraag voor Zonnegem en Vlierzele gaat het inderdaad niet langer over turbines van 150 meter, maar over turbines van 230 meter. Het volledige dossier is terug te vinden via www.omgevingsloket.be onder referentie OMV_2022151966 of bij het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem tot en met maandag 27 maart. Tot die datum kunnen eveneens bezwaren worden ingediend bij de Vlaamse regering die bevoegd is voor het afleveren van de vergunning.