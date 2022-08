Nieuwbouw is goed nieuws voor lagere school en middelbare school van Campus Sint-Jozef: “Samen kunnen we beschikbare ruimte efficiënter benutten”

MereDe eerste schooldag op de Sint-Jozefschool in Mere wordt voor heel wat leerlingen van zowel de lagere als de middelbare school een verademing. De bouwwerf die de middelbare school en parking sinds de paasvakantie van 2021 teisterde is achter de rug en in de plaats kwam 800 vierkante meter extra lesruimte en een gloednieuwe sporthal van 700 vierkante meter. “Noodzakelijk, want onze middelbare school telt met 580 leerlingen opnieuw een groei van tien procent.”

De middelbare school blijft dus groeien qua populariteit. “Maar de extra ruimte door ons bouwproject komt zowel ter beschikking van de middelbare school als de lagere school”, benadrukt directeur Kristof De Coninck van de middelbare school. Tijdens de werken werd al gespeeld met de beschikbare speelruimte en dat blijft ook zo. “Voortaan zullen beide schoolafdelingen hun speeltijden over alle speelplaatsen en -ruimtes houden waardoor er net meer beschikbare ruimte komt”, vult directeur Werner Rasschaert van de lagere school aan.

GSM-verbod

Voor het middelbaar wordt de ochtendspeeltijd ook tien minuten langer. “Daarvoor starten we ook tien minuutjes vroeger”, aldus De Coninck. De eerste graad van het middelbaar krijgt met het deel voor de school een eigen speelplaats. “Hun noden zijn anders en dat laat ons ook toe andere regels te hanteren wat betreft gsm-gebruik.” Voortaan komt er voor de eerste graad een totaalverbod op gsm’s. “We merken dat er te veel ruzies ontstonden en willen het gebruik daardoor maximaal ontmoedigen.”

Voor de bovenbouw, die dankzij een gebruiksovereenkomst met het naastgelegen woonzorgcentrum achter de school een eigen ‘festivalweide’ krijgt, verandert er niks. Die speelweide, alsook de ruimte voor het nieuwbouwdeel wordt overigens ook gebruikt door de lagere school. “Daarvoor hebben we onze uren op elkaar afgestemd. Het is te gek dat elk zijn speelplaats gebruikt, terwijl we door te delen allebei meer ruimte beschikbaar krijgen.”

Quote Het is te gek dat elk zijn speel­plaats gebruikt, terwijl we door te delen allebei meer ruimte beschik­baar krijgen Directeur Kristof De Coninck

Een visie en integratie die overigens ook verder wordt doorgetrokken. Vanaf donderdag 1 september huizen de drie klassen van het zesde leerjaar van de lagere school in evenveel ruime en moderne lokalen op de benedenverdieping van het nieuw aangebouwde blok voor de middelbare school. “Zo halen we de oudere leerlingen al iets dichter en kunnen we ook meer samenwerkingsprojecten opzetten.”

Dat is onder meer mogelijk dankzij het gloednieuwe bijzonder grote lokaal voor het Fablab met tal van technische hoogstandjes dat eveneens op het gelijkvloers te vinden is. “Het is een beetje een balzaal geworden en kreeg een afzonderlijke ingang voor na de schooltijden, want onze school wil ook deel uitmaken van de buurt en de gemeente na de schooluren”, vertelt beleidsmedewerker Anja Van Der Biest. Iets wat niet alleen geldt voor het Fablab.

Quote Het Fablab is een beetje een balzaal geworden, maar dat bewijst dat onze school ook na de schooluren deel uitmaakt van de buurt en de gemeente Beleidsmedewerker Anja Van Der Biest

Sporthal voor iedereen

Ook de ruime 700 vierkante meter grote sporthal op de voormalige leerkrachtenparking is zo ingericht dat andere verenigingen die na schooltijd kunnen gebruiken. “Basketbalclub Black Boys gebruikt de zaal nu al omdat de sportvloer van de Sint-Bavosporthal wordt vernieuwd.” Het verschil in comfort is in elk geval groot. Op het eerste verdiep naast de sporthal – aansluitend op vijf extra leslokalen voor het middelbaar en een leerstraat voor hoekwerk, eveneens bruikbaar voor de volledige campus - werden vier kleedkamers met douches voorzien.

“Op die manier kunnen de leerlingen van de volledige campus gelijktijdig voor beide sporthallen in alle comfort omkleden.” Dat vier kleedkamers eveneens een troef zijn voor competitiesporten is toevallig. “Wat ons betreft is het niet de bedoeling dat verenigingen hier competitiewedstrijden houden. Er is geen cafetaria, de nieuwe zaal heeft geen tribune en de leerstraat kwam in de plaats van een deel van de tribune van de oude sporthal die, voor alle duidelijkheid, eveneens nog gebruikt zal worden.

Quote Door de extra klasloka­len moeten onze uurtjes zorg niet langer in de gangen plaats vinden Directeur Werner Rasschaert

In de lagere school werden de toiletten van de jongens vernieuwd en worden de klascontainers achter de school opnieuw lokalen voor zorg. “Iets wat noodgedwongen bijna in onze gangen werd georganiseerd”, geeft directeur Rasschaert mee. De nieuwbouw zelf werd voorzien van alle noodzakelijk comfort. “We hebben voldoende zonnepanelen om een vijftal gezinnen en elektriciteit te voorzien en aan alle nieuwe lokalen kwam zonnewering.”

Nu dit project er op zit, is het uitkijken naar het volgende project. “De oudste gang van de school is aan vernieuwing toe, maar het echte werk dat volgt is de digisprong.” Bedoeling is dat leerlingen meer en meer les krijgen op computer. “Maar wij opteren niet om elke leerlingen een laptop mee te geven. Niet alle leerkrachten zullen die gebruiken en omdat ze door het transport sneller verslijten, zullen we op de school zelf toestellen beschikbaar houden.”

Voor leerlingen die thuis niet over een computer beschikken wordt wel een oplossing gezocht. “Maar het voornaamste is dat we ons nu opnieuw volledig kunnen focussen op ons pedagogisch project.”

Volledig scherm Beleidsmedewerkers Anja Van Der Biest, Ann Vidts en directeurs Kristof De Coninck en Werner Rasschaert maken samen werk van een geïntegreerde schoolcampus voor Sint-Jozef Mere. © Koen Moreau

Volledig scherm De geïntegreerde schoolcampus van de Sint-Jozefschool in Mere beschikt vanaf 1 september over acht prachtige extra klaslokalen. © Koen Moreau

Volledig scherm Beleidsmedewerkers Anja Van Der Biest, Ann Vidts en directeurs Werner Rasschaert en Kristof De Coninckmaken samen werk van een geïntegreerde schoolcampus voor Sint-Jozef Mere. © Koen Moreau

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.