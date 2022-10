Nieuw BuurtInformatieNetwerk voor deelgemeente Mere op komst

Initiatiefnemers Sabine Capelleman, Luc Sertin, Charlotte De Saedeleer, Yves Declercq en Jessica Matthijs namen al contact met de politie waardoor in principe binnenkort de leden van het nieuwe BuurtInformatieNetwerk vanuit de ‘101'-centrale per sms zullen verwittigd worden voor verdachte situaties of hulpvragen zullen krijgen bij bijvoorbeeld vermissingen.

Het lidmaatschap van een BIN is gratis. Indien je in Mere woont en interesse hebt om aan te sluiten bij het nieuw op te richten BIN moet je een email sturen naar bin.mere@gmail.com. Op donderdagavond 8 december is er om 19 uur een infovergadering over de werking van een BuurtInformatieNetwerk en een uiteenzetting rond inbraakpreventie in Cultuurhuis EMotia op het domein Steenberg. Om praktische redenen wordt gevraagd ook hiervoor in te schrijven via bin.mere@gmail.com.