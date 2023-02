Nieuw BuurtInformatieNetwerk BIN Erpe wordt operationeel vanaf maart

Daardoor zal de politie de laatste blinde vlek in de gemeente Erpe-Mere wegwerken. “Vanaf 7 maart zal de 101-noodcentrale ook gratis waarschuwings- en opsporingsberichten per sms versturen naar de aangesloten leden in Erpe”, vertelt Maikel Cobbaut. Wie nog niet helemaal overtuigd is of graag meer info wil over de werking van het BIN is welkom in op een infovergadering op dinsdagavond 7 maart om 19 uur in Cultuurhuis EMotia op het gemeentelijk domein Steenberg. Je aanmelden voor het gratis lidmaatschap van BIN Erpe kan nog steeds via https://bit.ly/BINERPE.