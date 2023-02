Niet alleen scholen vieren carnaval: voetbaltrainingen EM United eveneens in carnavalsoutfit

Basketbal BNXT-League Siebe Ledegen (Okapi Aalst) is klaar voor duel tegen Brussels: “Dit wordt mijn eerste echte carnavals­match”

Zaterdagavond werkt Okapi Aalst de laatste match van de eerste ronde in de BNXT-League af. In eigen huis neemt men het op tegen Brussels. De zesde plaats behoort nog tot de mogelijkheden. De supporters zullen andermaal op post zijn, want het gaat om de jaarlijkse carnavalsmatch.