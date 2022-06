Natuurgebied Honegem heeft wachtbekkencapaciteit van 300.000 kubieke meter: “En die willen we gebruiken als klimaatbuffer”

Volgens Peter D’Hondt van Natuurpunt zou dat een terugkeer zijn naar een historische situatie. “Heel lang geleden was dit gebied een doorstroommoeras waarin de Dorebeek, Zijpbeek en Molenbeek of Ter Erpe beek samenkwamen en nadien ook weer vertrokken, maar omwille van economische belangen werden enkele waterlopen verlegd ten voordele van de watermolens die hier destijds stonden”, weet hij.

Natuurlijke drempels

Gevolg is dat de beken niet door de echte dalen van het natuurgebied Honegem stromen. Verder liggen sommige beken zo dicht bij elkaar dat het overschot dat de ene beek niet kan slikken, automatisch in de andere iets lager gelegen beek terecht komt en daar stroomafwaarts voor problemen zorgt. “Maar daaraan kunnen we iets doen door enkele natuurlijke drempels te voorzien die het water ophouden.” Geen overbodige luxe nu droge zomers en extreme regenbuien steeds vaker voorkomen.

“Door hier water te bufferen kan dit gebied een ecosysteemdienst leveren aan de gemeenschap”, vult natuurconservator Rik De Baere aan. “Op die manier gebruiken we de natuur opnieuw als zelfregulerende waterberging.” Het voorstel kon in elk geval de goedkeuring wegdragen van de gemeente Erpe-Mere. Daardoor kan het project via het burgerbudget voor klimaatprojecten rekenen op een financieel steuntje van 4.250 euro.

“Dit gaat dan ook om een prachtig project ten voordele van wie stroomafwaarts woont wat betreft wateroverlast, maar de buffering van water tegen droogte doet uiteraard veel meer. Dit project toont tevens aan dat een organisatie als Natuurpunt veel meer doet dan louter natuurbeheer en ook dat is zonder meer lovenswaardig”, aldus milieuschepen Reinold De Vuyst (N-VA).

De concrete werken zijn nog niet gestart, maar de plannen zijn wel in opmaak. “Het binnengebied waarover we spreken is 8 à 9 hectare en zou een capaciteit hebben van 40 centimeter”, geeft D’Hondt nog mee. Wij rekenden het uit en dat zou een capaciteit van ongeveer 300.000 kubieke meter water betekenen. Ter vergelijking het recentste wachtbekken aan ‘De plank’ in Burst kan 43.000 kubieke meter water stockeren.

Wanneer de werken precies starten, is nog niet bepaald. Grote ingrepen zou het opwerpen van drempels niet vragen. “We denken aan het plaatsen van natuurlijke drempels met daarin op een hoogte van ongeveer 30 centimeter kleine doorgangen in de vorm van betonnen buizen met een diameter van 30 centimeter zodat het water echt opgehouden wordt en ook meer tijd heeft om in de bodem te dringen. Bijkomend voordeel is dat dit ideaal is voor de salamanders en amfibieën die hier te vinden zijn.”

Het volledige gebied op die manier aanpakken is momenteel nog geen optie. “Er zijn andere plaatsen waar deze werkwijze zonder twijfel even nuttig zou zijn, maar daar is Natuurpunt geen eigenaar van de percelen. Voorlopig blijft daar dan ook alles bij het oude.”

Volledig scherm Het klimaatproject van Natuurpunt Erpe-Mere om met enkele minieme aanpassingen natuurgebied Honegem te gebruiken om water te bufferen werd onder massale belangstelling voorgesteld. © Koen Moreau

Volledig scherm Natuurgebied Honegem op de grens van Aalst, Erpe en Lede kan fungeren als een immens natuurlijk bufferbekken. © Koen Moreau

