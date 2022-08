Natuur en Bos geeft beheer (deel) natuurgebied Den Dotter uit handen

Erpe-Mere Epic Distillery pakt goud met Niksmouth Vermouth, ook alcohol­vrije versie van Conte Negroni op til

Ondernemers Sybren Hoffelinck en Stefaan Maes van Epic Distillery zetten hun keurlabel ‘made by Epic Distillery under the churchtower in Erpe-Mere’ extra in de verf tijdens de prestigieuze IWSC awards. Hun nieuwste creatie Niksmouth Vermouth werd er bekroond met een gouden medaille.

2 augustus