Nachtelijke inbreker gefilmd langs Ten Bos

De man brak rond 1 uur een wagen open, stal twee horloges en poogde in een woning binnen te breken. Daartoe klom de dader over een afsluiting van twee meter hoog. Hij kwam via de Langeveldstraat, droeg een kap en tas en was vermoedelijk rechtshandig. Hij werd tijdens zijn rooftocht minstens op één plek gefilmd. Wie iets opmerkte of eveneens camerabeelden heeft, kan dat laten weten aan de lokale politie via 053/60.18.18.