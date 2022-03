Na Aalsterse scholen ook ouders voor dag en dauw aan SMC College Lede en grote interesse voor Sint-Jozefschool Mere: “Dichtste alternatief voor Aalst”

Lede/MereDe wachtrijen om leerlingen in te schrijven blijven geen Aalsters probleem . Aan het Stella Matutinacollege in Lede doken zaterdagochtend om 5.30 uur de eerste ouders op. “We zijn bang dat mensen die in Aalst geen plek vinden dit als beste alternatief zouden kiezen.” Aan de Sint-Jozefschool in Mere wordt met een digitaal inschrijvingsregister gewerkt maar is men eveneens “positief verrast door de grote interesse.”

In de sporthal van het college langs de Bellaertstraat in Lede waren zaterdagochtend om 10 uur al een dertigtal ouders te vinden. Ruim op tijd aangezien de effectieve inschrijvingen pas om 14 uur starten. “Maar we wilden toch liever geen risico nemen”, vertellen de ouders die – liever anoniem getuigen waarom ze – als eersten present stonden.

Quote Wat zijn een paar uren als je kinderen hier nadien zes jaar school kunnen lopen Eerst aanwezige papa

Ver uit de buurt zijn de meesten niet. “Onze kinderen lopen al negen jaar school in Lede en we willen dat ook zo houden.” De wachtrijen in Aalst werken duidelijk inspirerend. “De kinderen sturen elkaar berichten en willen absoluut hier naar school komen. Dan wil je natuurlijk geen risico lopen”, vertelt een mama. Een papa relativeert zijn vroeg opstaan. “Wat zijn een paar uren, als je kinderen hier nadien zes jaar school kunnen lopen.” Iets dat in principe geen probleem zou mogen zijn.

192 plaatsen

“Voor onze A-stroom hebben we 180 plaatsen beschikbaar en voor de B-stroom twaalf”, vertelt adjunct-directeur Sara Portier. Dat ouders zo vroeg aanschuiven verwondert haar. “We begrijpen dat ouders die inspanning willen doen, maar vorig jaar stonden hier – weliswaar niet zo vroeg als nu – al enkele uren vooraf mensen te schuiven, maar toen konden we iedereen uiteindelijk plaats geven. Dit jaar merken we bovendien dat er in de omliggende lagere scholen minder klassen voor het zesde leerjaar zijn.” In principe zou iedereen dus plaats moeten vinden. “We zullen in elk geval alles doen om, net als vorig jaar, indien nodig bijkomende plaatsen te voorzien”, garandeert zij.

Quote We zullen net als vorig jaar zoveel mogelijk bijkomende plaatsen voorzien zodat we niemand moeten weigeren Adjunct-directeur Sara Portier

Dat het ‘Aalsterse probleem’ overslaat op randgemeenten is opmerkelijk. Aan het Sint-Paulusinstituut in Herzele vormde zich zaterdag eveneens al vroeg een wachtrij en ook directeur Kristof De Coninck van de Sint-Jozefschool in Mere, waar met een digitaal inschrijvingsregister wordt gewerkt, is “positief verrast door de grote interesse.” Het aantal beschikbare plaatsen in het eerste jaar daar werd inmiddels op opgetrokken. “Er zijn al jaar en dag capaciteitsproblemen in Aalst en we zien dat meer en meer mensen uiteindelijk voor zekerheid kiezen in de buurgemeenten.”

Nieuwbouw

Daarnaast zette men in Mere de voorbije jaren sterk in op promotie en verbetering. “De nieuwbouw waar we momenteel aan werken zorgt duidelijk voor een hogere attractiviteit en met ons beschikbaar studieaanbod laten we ons eveneens al enkele jaren opvallen.” Toch gaat men er ook in Mere van uit dat alle leerlingen in principe plaats moeten krijgen. “Maar uiteraard hebben we vandaag nog geen zicht op eventuele instroom vanuit Aalst”, houdt men daar voorzichtig een slag om de arm.

Bijkomende problematiek, al durft geen enkele directeur dat luidop uitspreken, is dat meer en meer ouders op meerdere paarden wedden en hun kind op verschillende scholen inschrijven. Sommige ouders bekennen dat ze veiligheidshalve meerdere inschrijvingen doen zodat ze nadien in alle rust en zonder druk kunnen kiezen. Iets wat er uiteraard voor zorgt dat er in eerste instantie te weinig beschikbare plaatsen lijken te zijn. Iets dat zonder centraal register niet te vermijden valt.

Volledig scherm In de sporthal van het Stella Matutinacollege van Lede zaten zaterdagochtend al tientallen ouders aan te schuiven om hun kind vanaf 14 uur zeker te kunnen inschrijven. © Koen Moreau