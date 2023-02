Muzikaal eerbetoon 'Prachtig nieuw lied' voor zanger Kris De Bruyne in Cultuurhuis EMotia

Het trio Clara Cleymans, Mauro Pawlowski en Jan De Smet doet dat in Cultuurhuis EMotia aan het domein Steenberg waardoor je daar gekende nummers als ‘Amsterdam’, ‘De peulschil’ en ‘De onverbiddelijke zoener’ zal horen tijdens een generatie- en genreoverschrijdend concert. Muzikale rugsteun is er door Stoy Stoffelen, Firmin Michiels, Jo Mahieu, Guido Op de Beeck, Dominique Vantomme. Samen laten zij een gloednieuwe lezing van de eclectische liederenschat van De Bruyne ontstaan. Tickets kosten 28 euro. Houders van een kansenpas betalen 1,50 euro. De voorstelling start om 20 uur en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Bestellen via www.emotia.be.