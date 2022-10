Motorwinkel opent Ele’s Bikers Bar: “Van, voor en door motorrijders… maar iedereen is welkom”

Erpe/LedeAchter het Gabriels-benzinestation tegenover het politiekantoor op de grens van Hoogstraat Lede en Leedsesteenweg Erpe kan je sinds dit weekend bij Promotor een echte ‘Bikers Bar’ vinden. “In het V.K. en in de V.S. is dit concept alom, maar hier zijn we uniek”, vertelt zaakvoerder en motorliefhebber Elewout Vandersteene.

Een massief houten bar, gezellige zithoeken met zetels en verschillende tafeltjes te midden de blinkende motoren en showroom maken meteen duidelijk dat Promotor voortaan meer is dan enkel een motorwinkel en -werkplaats. “Voortaan zorg ik hier voor een totaalbeleving, maar uiteraard blijven motoren centraal staan”, vertelt Elewout. Die heeft, ondanks een opleiding als kok, intussen 30 jaar ervaring in de motorbranche en is al 16 jaar officieel verdeler van Yamaha en al 10 jaar verdeler van Triumph.

“Maar dat alles verdween in het niets in de voorbije coronaperiode. In plaats van klanten kon ik hier tijdens de lockdowns enkel maar naar de muren van de buren kijken. Verkoop en herstellingen vielen quasi op nul.” Een moeilijke periode waarin Elewout begon te dromen over een andere aanpak. Een aanpak die ook radicaal verschilt van andere horecazaken. “Alles wat me elders enerveerde heb ik er hier uitgegooid”, vertelt hij.

Dat zie je meteen aan de drankenkaart en de porties. “Veel betalen voor weinig zoals op veel plaatsen draaide ik hier om. Een whisky zal hier ruim gevuld zijn en de ijsblokken gaan er pas achteraf in.” Ook voor de nootjes vond Elewout een andere aanpak. “Potjes waar iedereen met zijn handen in zit zijn niet meer van deze tijd. Ik maakte flesjes met nootjes.” Het resultaat is, onder meer door gepersonaliseerde glazen, af. “Ik koos voor een totaalbeleving.” Het buitenterras met tafeltjes van olievaten en twee grote schermen om binnen motorwedstrijden te volgen, sluiten daarbij volledig aan.

Toch duwt Ele’s Bike Bar de Promotorwinkel niet naar de achtergrond. Beiden lopen naadloos in elkaar over. “Binnen heb ik mijn motors herschikt en de demomodellen staan voortaan buiten. Daardoor is hier naast de motoren plaats s voor 45 personen en op het buitenterras kunnen nog eens 20 mensen terecht.” In eerste instantie mikt Elewout daarvoor op motorrijders en liefhebbers. “Maar eigenlijk is iedereen hier welkom.”

Mensen die vrezen voor ruige motorbendes stelt de man meteen gerust. “Motorrijders zijn heel divers en bevinden zich in alle lagen van de bevolking. Bovendien is er ook bij de ruwere exemplaren een enorm respect voor de weinigen die ze aan hun motor laten komen”. Naast de recreatieve bezoekers wil Elewout in zijn showroom/bar ook een plek bieden aan mensen die iets willen organiseren, vergaderen of een werkplek zoeken. “Gezien de stijgende energieprijzen kan hier werken voordelig uitkomen. Ik installeerde alvast twee krachtige WiFi-boosters en zal een formule aanbieden voor enkele uren met elektriciteit en consumpties.”

Ruige motorfeestjes staan niet op de agenda. “In principe zal Ele’s Bikers Bar van dinsdag tot zaterdag dagelijks van 9 tot 12 en van 13 tot 18 uur geopend zijn, maar dat kan op termijn nog wijzigen.” Mogelijk komen er op zondag enkele zomerevents. “Dat kunnen muziekoptredens zijn en onze traditionele motorrondrit zal nu een ‘ride out’ worden. Daarnaast zorgen we er met twee grote televisieschermen dat motorliefhebbers naar wedstrijden kunnen kijken.” Ele’s Bikers Bar wordt dus vooral een plek om rustig te genieten of te werken.

Ele’s Bikers Bar

Leedsesteenweg 196 Erpe

www.promotor.be



Volledig scherm Elewout Vandersteene opende in zijn Promotor-motorwinkel langs de Leedsesteenweg in Erpe nu ook de Ele's Bikers Bars. © Koen Moreau

