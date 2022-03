Motorrijder breekt sleutelbeen bij val na ongeval op Gentsesteenweg N9

Lede/Oordegem Afgestoten Sport Vlaanderen domein Putbos geschikt voor opvang Oekraïnse oorlogs­slacht­of­fers, Villa Letha en Boeddhis­tisch centrum niet

De gemeente Lede kijkt naar de Vlaamse overheid en in het bijzonder Sport Vlaanderen om vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne op te vangen. Een eigen noodwoning wordt eveneens in gereedheid gebracht, maar Villa Letha is te sterk verloederd om te gebruiken.

9 maart