Momenteel geen leidingwater in delen van de Kraaineststraat en Oudenaardsesteenweg

Twaalf weken rijverbod voor dronken bestuur­ster die amper twee kilometer naar huis moest rijden

Een vrouw uit Herdersem is maandag voor de politierechtbank verschenen nadat ze dronken achter het stuur van haar voertuig betrapt werd. Ze was naar de oktoberfeesten in Wieze geweest en zou bij vrienden blijven slapen, maar dat ging plots niet meer en ze besloot om 2 kilometer naar huis te rijden met haar wagen. “Een domme keuze, dat besef ik nu.”