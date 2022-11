Minister van Defensie bezoekt specialist in satellietcommunicatie ST Engineering: “Mooie waardering voor ons werk”

Erpe-MereGeëscorteerd door de militaire politie bracht minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) dinsdagnamiddag een bezoek aan de firma ST Engineering, het vroegere Newtec, in het industriepark van Erpe-Mere. “Vanuit defensie willen we dergelijke wereldspelers beter leren kennen en meer ondersteunen”, aldus Dedonder na afloop.

Global Manager Stephanie Tack en lokaal sitemanager Tom Hamelinckx gaven de minister een uitgebreide rondleiding door het bedrijf dat onderdelen maakt voor satellietcommunicatie en ISO-gecertifieerd is voor Defense and Aerospace, Medical, Physical & Environmental Security alsook voor Ecologie. “Want ook bij de productie van elektronica dragen we zorg voor het milieu.” Daarnaast werd de firma al meermaals gelauwerd als Factory of the Future.

Geheimhouding

Wat tijdens de rondleiding getoond werd, valt onder de geheimhoudingsclausule maar de minister was na afloop in elk geval onder de indruk. “Een bedrijf zoals dit behoort tot de absolute wereldtop. In het STAR-plan, waarmee ik defensie wil heropbouwen en versterken, levert een verder partnership met een speler zoals deze een enorme plus op”, aldus Dedonder.

De minister maakte verder bekend dat Defensie 1,8 miljard wil investeren in verdere innovatieve onderzoeken en ontwikkeling. Dat daarvoor ook naar ST Engineering wordt gekeken is helemaal niet vreemd. “Onze firma neemt momenteel de leiding in het internationale European Protected Wave Plan met 19 bedrijven in 11 landen waarmee we Europa onafhankelijker en zelfstandiger willen maken”, vertelt Koen Willems van ST Engineering.

Lokale productie

Met die onafhankelijkheid is de site in Erpe-Mere al jaren een voorloper. “In plaats van te decentraliseren naar het verre oosten hebben we de ontwikkeling van onze componenten steeds in eigen huis gehouden, geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Daardoor heeft onze firma nauwelijks invloed gehad van COVID en de aanpak in bijvoorbeeld China”, vult sitemanager Hamelinckx aan.

Dat de minister de productiesite bezocht, en niet de R&D-afdeling die in Sint-Niklaas gevestigd is, was voor de 70 werknemers van Erpe-Mere een stevige opsteker. “Dit bezoek is zonder meer een mooie waardering voor ons werk.” Werk waarvoor momenteel nog steeds extra personeel welkom is.

“We zijn voortdurend op zoek naar productiemedewerkers voor de creatie van elektronische componenten. Concreet zoeken we mensen die nauwkeurig en precies kunnen werken zoals soldeerders, die ploegenwerk willen doen en bereid zijn hier een opleiding te volgen”, geeft Hamelinckx nog mee.

Volledig scherm Global Manager Stephanie Tack van ST Engineering verwelkomde Minister van Defensie Ludivine Dedonder op de site in Erpe-Mere © Koen Moreau

