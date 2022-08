Miek wordt VELJE broodjes- & saladebar: "Even lekkere broodjes serveren dan voorganger"

Jurgen Van De Velde werkte tot voor kort bij een aannemer van ramen en deuren. Dochter Yanneke studeerde in juni af. Samen runnen ze vanaf vandaag VELJE broodjes- & saladbar in Erondegem. “Binnen hebben we plaats voor een dertigtal personen en buiten is er een klein terras. Aan de broodjes gaan we niets veranderen. Die waren heel lekker bij Miek en dat willen we ze houden. In onze koeltoog voorzien we wel een saladbar van waaruit onze klanten zelf hun slaatje kunnen samenstellen. Naar de winter toe starten we ook met verse soep met verschillende toppings en eventueel ook pasta", vertelt Jurgen.