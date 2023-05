Miejer Kermis wordt driedaags muzikaal evenement met Vlaamse schlagers, Blues, rock en oldtimers

New Life Academy palmt Cultuur­huis EMotia in met spectacu­lai­re musical ‘Beland in Sprookjes­land’

Dit weekend brengt een indrukwekkende cast van 47 musical-acteurs in cultuurhuis EMotia in Erpe-Mere de musical ‘Beland in Sprookjesland’. “De eerste echt grote productie met overwegend eigen leerlingen van de deeltijdse Theater- & Musicalopleiding New Life Academy voor kinderen, tieners en volwassenen waarmee we twee jaar geleden in Aalst van start gingen.”