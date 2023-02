Met een beetje vertraging: Noah (10) wint finale NMBS-pianowedstrijd

Aalst Pier Kornel plant woontoren aan de Dender: “Niet hoger dan 60 meter”

Er verrijst de komende jaren niet alleen een woontoren van 60 meter op de Zuidkaai tussen stadspark en Dender in Aalst, ook aan Pier Kornel komt er hoogbouw langs de Denderoever. De plannen zijn in opmaak, op de gemeenteraad was er al een eerste discussie over: “Zeventien verdiepingen, dat is toch wel heel hoog.”

1 februari