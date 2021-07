Merkwaardige diefstal op kerkhof: as verdwenen uit grafurne

Grafschennis

Vraag is nu of iemand de urnenmuur openschroefde en er bijgevolg sprake is van grafschennis of dat de urne destijds leeg op de begraafplaats werd geplaatst. “Het klopt dat er een lege urne werd aangetroffen”, reageert schepen Reinold De Vuyst (N-VA) die bevoegd is voor de begraafplaatsen in de gemeente. Volgens de schepen werd klacht ingediend bij de politie en is er een onderzoek bezig.