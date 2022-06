Meester Jan (45) fietst in twee dagen bijna 700 kilometer en verzamelt 3.270 euro voor 12.12 Oekraïne

Van de Belgische Ardennen naar de Franse Vogezen en terug. En dat in amper twee dagen. Een prestatie om ‘u’ tegen te zeggen doorheen vier landen. Een prestatie die ook flink wat inspanningen vroeg. Twee dagen op rij klikten Jan en Wim zich al voor 5 uur ’s ochtends in hun pedalen.

Overdag trotseerden ze hoge temperaturen tot 32° Celsius, maar aan het einde van dag 1 stond de teller op 329,50 kilometer, 3.910 hoogtemeters in een tijd van 11 uur en 41 minuten. Op dag 2 kwamen daar nog eens 343 kilometer en 3.941 hoogtemeters in 12 uur en 22 minuten bij. “Het was bij momenten zwaar, maar mijn lichaam hield wonderwel stand”, vertelt Jan, leerkrachte in het vijfde leerjaar van de Sint-Jozefschool in Mere.

De trip met Wim volgde op een eerdere driedaagse trip 25 jaar geleden in Frankrijk. “Maar intussen is Wim organisator en wou hij eens kijken hoe een sportief evenement aan een crowdfunding gekoppeld kon worden. We kozen voor Oekraïne 12-12.” Zonder een echte voorbereiding werd het avontuur gestart. “Maar Wim was in het verleden wel een begenadigd triatleet en ik fietst heel geregeld en werkte tijdens het hemelvaartweekend als fietsende wegkapitein mee aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker.”

Uiteindelijk leverde de trip geen al te stramme kuiten en 3.270 euro voor Oekraïne 12.12. Dat resultaat alsook de ervaring en sfeer van de 1.000 kilometer zorgt er voor dat al gedacht wordt aan een nieuw avontuur. “Wim en ik denken al van een nieuwe crowdfunding en fietstocht. Die zal meer dan waarschijnlijk ten voordele van het (Kinder)kankerfonds zijn.”

Volledig scherm Jan Van Overwaelle uit Mere en uitgeweken Aalstenaar Wim De Doncker fietsen in twee dagen 673 kilometer en 7.851 kilometer van de Ardennen naar de Franse Vogezen en terug voor 12.12 Oekraïene. © RV

Het volledige reisverslag dat Jan maakte willen we jullie niet onthouden:

12.12 Oekraïne Dag 1. Bastogne - Grand Ballon

Begin juli 1997. Wim en ik hebben net ons diploma Lichamelijke Opvoeding behaald aan de hogeschool in Gent. Voor we het studentenleven vaarwel zeggen, trekken we naar de Franse Alpen. Deze keer niet om er gedurende een week de ene na de andere legendarische Tourcol te ontdekken want dat hebben we het jaar voordien gedaan. Tijdens deze fietsvakantie van een week, fietsen we in een avontuurlijke driedaagse van le Bourg-d’Oisans naar de top van de Mont-Ventoux en terug. Tot vandaag is het mijn mooiste fietsbeleving.

Wim kiest in tegensteling tot ikzelf, niet voor het onderwijs. Hij zoekt de grenzen van zijn fysieke mogelijkheden op in het triatlon. Niet zonder succes. Hij overwintert in Perth en San Diego en neemt deel aan wedstrijden in onder andere Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Maleisië. In het triatlonwereldje leert hij zijn vrouw kennen en bereikt hij het hoogste doel door zich te kwalificeren en te finishen in de mytische Iron Man in Hawaï.

Na zijn carrière als triatleet wordt hij een even succesvol ondernemer. Hij verhuist naar Nisramont en organiseert er sportevenementen in de natuur. Zijn bedrijf Sportevents is intussen een begrip. Op sociale media merkt Wim dat ik graag een uitdagende fietstocht rijd en contacteert me om deel te nemen aan één van zijn evenementen. We zien elkaar voor het eerst terug tijdens de Epic300 in Oostende. We praten wat bij en verwachten elkaar terug te zien.

Wim wil testen of hij crowdfundings aan zijn events kan toevoegen. Hij doktert zelf een haalbare, een minder evidente en een nog net verantwoorde fietschallenge uit. Nadien neemt hij contact op met mij. Of ik geen zin heb om mee te gaan?

We halen tvv 12.12 Oekraïne vlot het vooropgestelde bedrag op voor de strafste van de drie uitdagingen en beloven alle gulle gevers om in twee dagen van Bastogne naar de Vogezen en terug te fietsen. Goed voor twee monstertochten van gemiddeld 335 kilometer.

Dag 1. Bastogne – Vogezen 330 km

Het is 4u45. Onze fietslichtjes knipperen in de donkerte van Bastogne. We zetten koers naar het zuidoosten want daar worden we vanavond verwacht bij Sebastien in auberge le Steinlebach. Onze tweedaagse begint met een marathonetappe van maar liefst 330 kilometer. Je hoopt vooraf uiteraard dat zo’n trip voorspoedig zal verlopen maar na minder dan 20 kilometer staan we voor een bord dat ‘route barrée’ aanduidt. De verplichte stop is een ideaal moment om de mouwstukken en verlichting op te bergen. We zien in het oosten de zon magistraal verrijzen en de temperatuur geeft intussen 16° Celcius aan!

Even over 8u00 rijden we door het sympathieke Luxemburgse stadje Dudelange. Er heerst een festivalsfeer. Dit weekend zijn er blijkbaar feestelijkheden want de binnenstraten zijn versierd met vlagjes en overal staan podia. Uitgerekend op deze plaats heeft Wim bevoorrading voorzien. We stoppen aan een bakkerij met terras en genieten van koffie en gebak. Een zalig vakantiegevoel overvalt me!

Wim heeft de voorbereidingen getroffen voor onze tweedaagse. Hij heeft de etappes verdeeld over 4 ritten met telkens een langere tussenstop als aankomst. Etappe twee is vrij vlak en leidt ons naar de Colruyt in Delme, een stadje tussen Metz en Nancy.

Vroeg vertrekken heeft ons niet alleen de wereld zien ontwaken, we hebben voorlopig ook nog geen last gehad van de wind. Er werd voorspeld dat die pal op de neus zou blazen. En bij het verlaten van Delme voélen we de saharawind ook effectief. We zijn intussen 177 kilometer ver. Voorbij halfweg dus, want nog slechts 153 kilometer te gaan…, waarvan we het overgrote deel zullen moeten opboksen tegen de wind.

De temperatuur stijgt en rond de middag wordt het bloedheet. Het zijn omstandigheden die ik goed verdraag tijdens fysieke inspanningen en bovendien vind ik de term ‘la canicule’ enig mooi. Ik hou van de stem van Carl Berteele die vanop de motor commentaar geeft tijdens de Ronde van Frankrijk. Heel vaak heeft hij het over gesmolten asfalt dat kreunt onder de hitte van de zon, la canicule. Stilaan steken hierdoor de eerste ongemakken de kop op. We krijgen last van oververhitte voeten. Ze zwellen op en raken gekneld in onze fietsschoenen. Stromend koud water aan een kerkhof in een uitgestorven dorpje brengt ze terug op lichaamstemperatuur.

Hoe dan ook zijn we blij met de airco in de Intermarché die verkoeling brengt tijdens de volgende bevoorradingsstop. Nadat we onze favoriete gangen (die van de taartjes, de koeken en de gekoelde dranken) doorkruist hebben, krijgen we toelating van de caissière om ons te installeren aan een te koop aangeboden keukenmeubel. Het voelt heerlijk om het fietszadel even te ruilen voor een comfortabele keukenstoel. Net wanneer we ons willen herlanceren en aan etappe 4 willen beginnen, schiet de hamstring van Wim in kramp! Vanop afstand lijkt het alsof hij de lambada staat te dansen met het op een drukke zaterdagnamiddag aanschuivende cliënteel van de Intermarché als publiek. Ik moet moeite doen om niet plat te liggen van het lachen, en veel betalende toeschouwers met mij.

De loden hitte dwingt ons net voor we het gebergte van de Vogezen binnen rijden tot een extra stop. We hebben zin in ijsjes! In normale omstandigheden is het niet de meest geschikte sportvoeding maar op dit moment is het een hemelse en noodzakelijke calorieënleverancier. Die zijn nodig om de col de la Schlucht te beklimmen. Deze ‘loper’ is niet de mooiste bergpas maar vormt vanuit Gerardmer de kortste verbinding met de route des crêtes, een prachtige panoramaweg waarvan we de laatste 20 kilometer van onze eerste dag kunnen genieten. En genieten doen we! De meeste van de bijna 4000 hoogtemeters zijn verteerd en de stilaan ondergaande zon verlicht de talloze meertjes die we in de valleien zien schitteren.

Wim en ik zijn blij! We stoppen voor wat foto’s en we geven vuistjes. We zien de top van de Grand Ballon, en we zetten koers naar auberge le Steinlebach. We halen zonder ongelukken ons einddoel van de eerste dag en we worden als helden met een staande ovatie onthaald door de gasten van Sebastien die op het terras genieten van hun avondmaaltijd. Wim heeft Sebastien leren kennen tijdens een organisatie in de Vogezen. In plaats van een donatie over te maken, kunnen we bij Seb eten en logeren. Hij wast onze kledij en hij is bereid om morgen ontiegelijk vroeg op te staan om ons te voorzien van een rennersontbijt. We worden verwacht aan het buffet om 3u30…

Dag 1: 329,5 km – 11u41’ – 3910 hms

12.12 Oekraïne Dag 2. Grand Ballon - Bastogne

In de auberge staat het raam open zodat de wind voor verkoeling kan zorgen in de veel te warme kamer. Ik word wakker door het geluid van de bel die om de nek hangt van een veertigtal koeien die de weiden in de onmiddellijke omgeving kaal grazen. Ik vrees dat ik, zoals vaak gebeurt, binnen de minuut voor het alarm van mijn horloge afgaat, de tijd check. 2u32. De drieënveertig minuten die ik nog te goed heb, doe ik geen oog meer dicht en word ik verplicht te luisteren naar het klokkenspel van de veestapel van Sebastien.

Na een sober maar kloek ontbijt halen we op het nippertje het vooropgestelde vertrekuur. Het is halfvijf en op 1100m hoogte is het nog nachtdonker. Met een lichtje dat eerder dient om gezien te worden dan om de weg te verlichten, rijden we op de tast de steile zijweg van de route des crêtes naar omhoog. Ik ben aangenaam verrast over het gevoel in mijn benen. Ze lijken na een slechte nacht klaar voor de terugrit. Docent Johan Verheest leerde ons in de opleiding nochtans dat vermoeide spieren 24 uur nodig hebben om te recupereren van een serieuze inspanning. Maar 25 jaar geleden was er nog niet zo’n geraffineerde recovery drink natuurlijk.

Terwijl we tegen 45 km/uur van een aflopend stuk van de route des crêtes rijden, zien we de schim van een hert de weg over springen. Wim vertelt me dat een medewerker van hem op die manier ooit keihard in botsing kwam met zo’n schichtige springveer en hij het amper kon navertellen. En het dier al helemaal niet. De getuigenis zet mijn zintuigen op scherp en ik ben blij dat we na een uurtje fietsen de zon zien opkomen zodat we zien waar we fietsen. Dit altijd magische moment smeekt om vastgelegd te worden op foto, iets wat sinds de coronalockdown bij een vroege start een gewoonte is geworden van mij.

We krijgen een groot deel van de eerste 60 kilometers cadeau! Ze gaan in dalende lijn en bovendien waait de wind nog steeds stevig uit het zuiden. In tegenstelling tot wat beweerd werd op verschillende weerapps, draait de wind later dan verwacht. In deze gunstige omstandigheden besluiten we zoveel mogelijk kilometers te maken. Voor mooie kiekjes is er even geen tijd. Ondanks het vroege uur en de wind in de rug, druppelt het zweet vanonder mijn fietshelm. Het is nú al 23° Celcius en we zijn nog maar net voorbij de klok van zeven! Het belooft opnieuw een snikhete dag te worden.

Ons tweede ontbijt van de dag nemen we op het terras van de Proxi in Bataville. Een vriendelijke dame van (laat)middelbare leeftijd beheert er de kleine supermarkt en bedient tegelijk de klanten in de bar tabac. Ze heeft ons bezoek duidelijk niet verwacht want de combinatie van ochtendpinten tappen voor de vaste klanten aan de toog en onze boodschappen afrekenen aan de kassa, maakt haar zenuwachtig. Wanneer de rust terugkeert, steekt ze een sigaretje op en is ze, in een gesprek met één van de locals, dankbaar dat de stevige wind voor zuurstof zorgt in de lucht. Soit, ik mag gebruik maken van de elektriciteit van het café om mijn fietscomputer op te laden en de amandelkoek met frisse cola heeft gesmaakt!

Wim verteert de passage in Bataville minder goed. Letterlijk. Hij kan geen vaste voeding meer verdragen. Tijdens een lange inspanning als deze is niet kunnen eten een ramp. Wim loopt leeg en raakt met moeite vooruit op de glooiende wegen. We maken sinds gisteren een onderscheid tussen korte, steile ‘kaskes’ en lange lopende hellingen. Zowel de kaskes als de hellingen lijken er teveel aan voor mijn copain. We hebben nog geen 1000 hms en we verwachten dat we in Bastogne afklokken op 4000. Ik vrees voor een calvarietocht. We stoppen bij iedere gelegenheid waar we gesuikerde drank kunnen kopen. Op zondagvoormiddag vind je die gelukkig in ieder dorpje bij de bakker. Wim teert op ervaring en voelt wanneer de suikers opgebruikt zijn. Hij is slim en sterk genoeg en hij weet als geen ander hoeveel energie zijn lichaam per uur nodig heeft om de inspanning verder te kunnen zetten. En hij overleeft. Op cola, op fanta, op orangina, op … Ik maak de bedenking dat ik sinds mijn plechtige communie nooit méér cola heb gedronken dan de laatste 24 uur.

Ik krijg op mijn telefoon regelmatig een bericht met support van vrienden of collega’s. Thuis leeft men enórm mee met ons avontuur. Ik ontvang ondertussen ook berichtjes van enkele kinderen van mijn klas die al van tevoren erg geïnteresseerd waren in mijn onderneming. Hun komaan-meester-je-bent-de-beste-boodschappen doen me ontzettend veel plezier! De live tracking, via een toestelletje op het stuur van Wim maakt het gemakkelijk om onze route te volgen. Naarmate het groene vierkantje opschuift naar het noorden, groeit ook bij de non-believers het vertrouwen in een goede afloop. Niemand weet echter dat wij op dat moment een eindeloos lange gravelstrook, die kaske én helling tegelijk kan worden genoemd, in een verzengende hitte naar boven klauteren. Tegen beter weten in hebben we de borden ‘route barrée’ en ‘déviation’ genegeerd. De wegenwerken hebben het wegdek gemaakt tot een mix van Paris-Roubaix en Strade Bianche. We bidden dat ons materiaal, inclusief de schoenplaatjes want we staan af en toe te voet, stand houdt.

We rijden tijdens onze tweedaagse door 4 landen. De wegen in Luxemburg zijn met voorsprong de beste. Duitsland haalt het voor Frankrijk. België sluit de rij! Bij ons zijn de wegen archislecht! We stoppen in Luxemburg in het dorpje Shengen. Daar sloten in 1985 regeringsleiders van een aantal landen een akkoord dat vrij verkeer van personen binnen het Shengengebied mogelijk maakte. Een plaatsje waar geschiedenis geschreven werd dus,… en daar willen wij een ijsje eten. Het is vaste voeding die Wim nu wél verteert en die zorgt voor afkoeling. Het geeft ons ook voldoende energie voor de laatste etappe naar Bastogne, die pittig en zwaar belooft te worden.

We moeten immers over de ‘muur van Remich’. Net op dit moment is er in en rond Remich een Iron-Man triatlon aan de gang. De laatste fietsers zijn nog bezig aan hun fietsproef. We krijgen de toelating om aan de rand van het fietsparcours onze rit verder te zetten en passeren enkele uitgeputte atleten die zwalpend op hun tijdritfiets hun fietsnummer afwerken. Nadien wacht hen de afsluitende loopproef. Spontaan maak ik me de bedenking dat onze inspanning weliswaar heel uitdagend maar toch een stuk meer verantwoord is dan de inspanning die deze stervende zwanen leveren. Hoe dan ook, de muur van Remich is geen lachertje. We krochen ons naar boven waar we beloond worden met een prachtig zicht over de wijngaarden van de Moezelstreek. Helemaal gratis!

Naast de vele hoogtemeters blaast de wind, die intussen gedraaid is en waait vanuit noordwest, bij momenten echt hard op de neus. De prognose om tegen 19u00 in Bastogne te zijn halen we alvast niet. We spreken af dat we alleen als het echt nodig is nog een stop inlassen. Wim is dankzij de overconsumptie aan cornetto’s opnieuw zijn sterke zelf en gaat akkoord. Hij looft me om mijn mentale kracht. Hij verbaast zich erover dat ik tot nog toe geen enkel teken heb gegeven van een zwak moment. Ik beleef inderdaad een dag waarop ik niet moe word! Een inspanning als deze is me ‘op het lijf geschreven’, zoals mijn fietsmakkers het zouden uitdrukken. En inderdaad, ik voel weinig tot geen verval. Ik neem resoluut de kop en fiets op endorfine de laatste tientallen kilometers in één ruk richting Bastogne. Ik geniet in alle stilte en ben dankbaar om mijn sterk en gezond gestel.

In Bastogne wachten mijn vrouw Daisy en onze vriendin-collega Liesbeth ons op. We krijgen applaus wanneer we het plein met het tankmonument oprijden. Het is minder imposant dan gisteren in le Steinlebach maar zeker even gemeend. De kussen van de bloemenmeisjes doen deugd en ik besef dat het herbeleven van een fietsavontuur met Wim een heel intens moment is geweest. De tank op de achtergrond maakt als vanzelf de brug naar de situatie in Oekraïne. We zullen met onze actie de oorlog niet stoppen maar als ze ook maar één iemand ten goede komt, is het elke zweetdruppel waard geweest!

Dag 2: 343 km – 12u22’ – 3941 hms

Bedankt Wim, voor het gezelschap onderweg, de vriendschap en het initiatief!

Bedankt Daisy, Leon en Stan. Jullie fietsen altijd met me mee.

Bedankt aan alle supporters voor het vertrouwen in ons fietsproject en voor de (financiële) steun!

Jan Van Overwaelle

