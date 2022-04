Meerdere cannabisplantages aangetroffen in Erpe-Mere, Gent en Wervik... ook inval in Vrijheidsstraat Aalst

De invallen kaderden in een onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie van Gent dat opgestart werd in november 2021 naar een bende die meerdere plantages opstartte en uitbaatte in Oost- en West-Vlaanderen. Bij de inval in Aaigem werd een middelgrote cannabisplantage aangetroffen. Planten en materiaal werden door de civiele bescherming weggehaald. De eigenaars of huurders van die woning verhuisden recent naar Aalst. Ook daar viel de politie binnen. Of daar eveneens drugs werd aangetroffen is niet duidelijk.

Erpe-Mere en deelgemeente Aaigem krijgen stilaan een heel kwalijke reputatie wat betreft cannabisplantages. In mei 2020 werd een drugsplantage ontdekt na een brand in de Ratmolenstraat in Aaigem, in mei 2019 in een boerderijtje langs Opaaigem en in juni 2013 werd een plantage aangetroffen boven de plaatselijke fietsenmaker op Aaigemdorp. In september vorig jaar werd ook een plantage opgerold in de Nerenbroekstraat in Erpe en in december 2020 in Prinsdaal in Bambrugge.