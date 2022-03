Maxime (16) wint internationale quiz over klassieke oudheid: “Interesseert me enorm”

“Ik ben enorm geïnteresseerd in de klassieke oudheid uit Rome, Griekenland, Perzië en Egypte, maar had nooit gedacht dat ik het op ruim 150 deelnemers, waarvan de meesten laatstejaars, uit België en Nederland zo ver zou brengen en al helemaal niet dat ik zou winnen”, vertelt de jongeman. Zijn overwinning werd meteen een primeur. “Normaal wordt deze wedstrijd in teams van vier gespeeld, maar omwille van de coronabeperkingen werd het dit jaar een individuele quiz.”