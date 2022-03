Massaal spookrijders in Loskadestraat na wijziging verkeersbord: “Kwestie van tijd voor hier ongevallen gebeuren”

Dat ruim twee wagens op drie de verboden rijrich­ting zonder blikken of blozen inrijden, toont duidelijk dat er een probleem is

“Vooral omdat de gewijzigde situatie hier intussen een jaar actief is en er nog nooit zo veel chauffeurs in de fout gingen.” De reden daarvan kan dubbel zijn. Mogelijk zijn autobestuurders de lange wachttijden op de Oudenaardsesteenweg en het uitblijven van de heropening van de Rooseveltlaan tussen Erpe en Mere - voorziene einddatum van de werken december 2021 - moe waardoor ze bewust een overtreding begaan aangezien de pakkans in hun ogen quasi nihil is.

Verkeersagressie

Bij de politie is men op de hoogte van het probleem. “Iedereen wordt verondersteld het verkeersreglement en de diverse borden te kennen, maar ook wij stellen vast dat dit nieuwe bord blijkbaar minder gekend en herkend wordt”, reageert waarnemend korpschef commissaris Benny De Smet. “Maar net daarom is die straat, net als andere straten, opgenomen in de lijst van te controleren punten. Ook in de Loskadestraat wordt bijgevolg – in de mate van onze beschikbare capaciteiten – op geregelde momenten gecontroleerd”, garandeert De Smet.