Luidruchtig protest om talrijke bezwaren tegen ontwikkeling nieuwe KMO-zone op site Gobert kracht bij te zetten

BambruggeHeel wat inwoners van Bambrugge zien de plannen voor het in 2015 in vereffening gegane textielbedrijf Gobert achter feestzaal Ensor niet zitten. De door de firma Resolve Development ingediende vergunningsaanvraag om van de site een nieuwe KMO-zone te maken leverde een 100-tal bezwaarschriften op en voor de jongste gemeenteraad daagden een 60-tal omwonenden op om hun ongerustheid duidelijk te maken.

De plannen zijn dan ook niet min. Op de site wil een private ondernemer na sloop van de bestaande gebouwen, goed voor een huidige bebouwde oppervlakte van 3.608 vierkante meter, in vier afzonderlijke gebouwen 36 bedrijfsunits - samen goed voor 20.945 vierkante meter bebouwde oppervlakte - en een totaal van 60 parkeerplaatsen realiseren. De toegangsweg, die door agrarisch gebied zou lopen, wil men verbreden tot 15 meter.

“Een echte schande”, menen buren Marina Verbraekel en Patrick D’Haese. Zij namen het initiatief om een actiegroep op te richten. “En die telt vandaag al een 100-tal leden wat toont dat dit een algemeen probleem is.” In eerste instantie werd een infobrief rondgedeeld en opgeroepen om bezwaarschriften in te dienen. Dat resulteerde in meer dan honderd bezwaren.

Quote Familiebe­drijf Gobert was in harmonie met de omgeving en valt in niks te vergelij­ken met de voorliggen­de plannen Marina Verbraekel

Voornaamste argumenten lijken de locatie, de impact op de groene omgeving, de vrees voor meer (sluip)verkeer en wateroverlast. “Het gaat hier om 2 hectare beton waarvoor 81 bomen moeten sneuvelen en die vandaag grotendeels weides zijn. Daarnaast bevinden zich langs de Oudenaardsesteenweg op amper drie kilometer al drie verschillende KMO- en industriezones.” Bovendien stelt Verbraekel dat “het nieuwe project in niks te vergelijken valt met het familiebedrijf dat er voorheen in harmonie met de omgeving was” en waar “de natuur de site aan het terugwinnen is”.

Niet tegen KMO-zone

De actievoerders benadrukken dat ze niet tegen KMO-zones en de bijhorende werkgelegenheid zijn. “Alleen is dit groen rustpunt tussen de ‘bouwwoede’, met onder meer extra huizen langs Prinsdaal, niet de geschikte plaats”, luidt het. “De steenweg is vandaag al verzadigd en kruisen tijdens de spits is onmogelijk. Verkeer voor die nieuwe site zal zonder twijfel alternatieven zoeken en dan belanden bestel- en vrachtwagens al snel in de Kwalestraat, het Molenveld en de Tweekerkenstraat. Dwars door de dorpskernen van Bambrugge en Burst en langsheen twee grote lagere scholen.”

Heel wat leerlingen voor die scholen ontwijken vandaag de drukke en gevaarlijke Oudenaardsesteenweg langsheen de trage weg tussen de Kwalestraat en het Molenveld die de oprit van de site Gobert kruist. “Samen met mijn 7-jarig zoontje Simon fiets en wandel ik geregeld langs daar naar school. Dat is veilig waardoor hij dat binnenkort ook alleen zou moeten kunnen doen, maar met voortdurend kruisend verkeer wordt dat te gevaarlijk”, meent mama Saskia Vranken.

Quote Straks wonen we tussen de steenweg en een zware KMO-zone met een enorme impact op ons mentaal welzijn Leen de Clercq

De directe aanpalende buren zien de komst van een zeven meter hoog en naar achter toenemend volume van bedrijfsgebouwen niet zitten. “Vandaag hebben we voor onze huizen al een drukke steenweg, maar wel rust en groen in onze achtertuin. Als ook dat verdwijnt, zitten we gesandwicht tussen die steenweg en een zware KMO-zone. Dan wordt het hier onleefbaar en een hel voor ons mentaal welzijn”, stelt Leen de Clercq.

De periode om bezwaren in te dienen tijdens het openbaar onderzoek over de aanvraag is inmiddels afgerond, maar een beslissing over het goed- of afkeuren van het dossier nam het college van burgemeester en schepenen nog niet. “We zullen in deze materie advies vragen aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)”, viel te horen tijdens de jongste gemeenteraad.

Een gemeenteraad die maar moeilijk van start kon gaan doordat een 60-tal, actievoerders in de inkomhal post vatten met fluiten, trommels, triangels, tamboerijnen, maracas en nog heel wat andere luidruchtige muziekinstrumenten om hun bezwaren kracht bij te zetten. “En we komen terug zolang men niet naar ons wil luisteren”, luidde het strijdvaardig toen de actievoerders na een kwartiertje hun actie staakten.

Volledig scherm Een 60-tal actievoerders tegen de herontwikkeling van de site Gobert verzamelden voor aanvang van de gemeenteraad van Erpe-Mere dinsdagavond. © Koen Moreau