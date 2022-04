Lins (12) heeft allereerst musicalrol te pakken: “Nochtans leerde ik voor de eerste editie het foute liedje”

ErpeVC Stage Productions brengt in oktober in GC De Steenoven ‘Annie de Musical’. De 30-koppige cast wordt gevuld met heel wat streekgenoten. Onder hun ook de 12-jarige Lins Vanhaelen uit Erpe die momenteel in het eerste middelbaar zit in DVM-HTB in Aalst. Zij speelt een van de zes weeskindjes.

Bij sommige mensen zit het in het bloed: ze komen tot leven op een podium en in de spotlights. Dat blijkt ook het geval voor Lins. Het meisje glundert nog steeds van geluk door haar selectie na drie opeenvolgende edities. “Ik kijk er enorm naar uit”, vertelt ze.

Nochtans was de eerste selectie best spannend. “Ik kreeg vooraf twee liedjes en de boodschap dat ik er eentje moest zingen terwijl ik danste. Ik had er eentje gekozen, maar het bleek dat we ze allebei moesten kunnen en dat ik er dan een moest brengen.”

Quote Voor mijn eerste auditie had ik het verkeerde liedje gestudeerd Lins Vanhaelen

Het liedje dat Lins instudeerde, werd niet gevraagd. Brute pech. “Maar ik heb dat gewoon aan de jury verteld en die vonden dat niet erg. Ik mocht het liedje dat ik leerde brengen.” En dat deed Lins blijkbaar heel overtuigend want ze werd gevraagd voor een tweede en derde ronde.

“Daarvoor zorgde ik dat ik wel de juiste liedjes kende”, lacht ze. Na de derde ronde kreeg het meisje te horen dat ze geselecteerd was voor de rol van het weeskindje Kate. “Een keileuk karakter om te spelen. Een beetje een seut en een meeloper, maar wel een sprekende rol”, glundert ze.

Iets dat toch nog een verrassing was. “Ik heb nog nooit zoiets gedaan en had het niet verwacht. Ik ben van blijdschap beginnen wenen.” Tranen van geluk. En een mooi vervolg op de ervaring die Lins in het verleden opdeed tijdens de lessen woord in de academie in Erpe en bij dansschool Made2Move in Wetteren.

Quote Toen ik hoorde dat ik gekozen was, ben ik beginnen wenen van geluk Lins Vanhaelen

Voor deze musical kan ze samen met de andere acteurs rekenen op de ondersteuning van zanger en Aalstenaar Leonard Santos van Ketnet als zangcoach. Die is in de streek vooral bekend door het hilarische IKEA-filmpje. Een toekomstige carrière ziet Lins niet in haar ervaring. “Het is leuk om actrice te zijn, maar ik zie dat niet als hoofdjob. Daarvoor wil ik liever iets in de mode doen”, klinkt het bijzonder realistisch.

Intussen zijn de repetities gestart en is Lins wekelijks op zondag te vinden in de GC De Veldmuis in Geraarsbergen. Daardoor kan ze niet langer naar de Chiro gaan. “Maar dat heb ik er graag voor over. Het is geweldig om doen, een heel fijne groep en ik heb er keiveel zin in. Dat het maar heel snel oktober is.”

Tickets zijn binnenkort te koop via www.vc-stage.com.