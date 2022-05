Lies (39) en Frederik (51) starten biertuin ‘Beerbird’ onder de vleugels van de struisvogel: “En we verloten liters van ons struis bier”

BambruggeLinks naast restaurant Die Volstruis langs de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge kan je bij mooi en minder mooi weer op vrijdagen genieten van de biertuin van Lies Strickaert en Frederik De Backer. “Een uitloper van de maandelijkse bierproeverijen waarmee we in 2013 van start gingen en waardoor we uiteindelijk zelf bier gingen brouwen.”

Met de naam ‘Beerbird’ vewijzen Lies en Frederik niet alleen naar hun alomgekende buur Die Volstruis uitgebaat door Frederiks broer en diens vrouw, maar ook naar hun eigen verleden. “Deze site was oorspronkelijk de witloofboerderij van onze ouders waarvan we in ’94 een struisvogelboerderij maakten”, vertelt Frederik.

Op dat moment een unicum in de ruime regio. “Een ei kostte toen omgerekend bijna 1.000 euro, maar het was een unieke ervaring.” Een ervaring die er voor zorgde dat Frederik zich in 1997 bekwaamde tot struisvogelslager. “Ik volgde daartoe een opleiding, maar voor het onderdeel struisvogels zakte de klas af naar Bambrugge”, herinnert Frederik zich.

Struisvogelboerderij, -slagerij en -restaurant

De struisvogelboerderij en -slagerij zorgde er voor dat er al snel een restaurant was die hielp om de toen onbekende delicatesse te verorberen. Dat kan je vandaag nog steeds, maar de boerderij en slagerij zijn verdwenen. “Het gevolg van de vogelpest waarop we beslisten dat mijn broer alleen zou verder gaan met het restaurant.”

Frederik ging aan de slag als projectcoördinator bij watermaatschappij Farys, maar in het ‘bierkot’, een houten tuinhuisje achter het restaurant organiseerden hij vanaf 2013 samen met partner en ergo-therapeute Lies bierproefavonden. “Er was plaats voor hooguit twaalf personen en samen degusteerden we telkens een zestal ongekende biertjes.” Een honderdtal biertjes passeerden de revue.

“En van het een kwam het ander, want met enkele van de vaste deelnemers besloten we ons zelf aan het brouwen te wagen in een klein keteltje.” Het resultaat smaakte voor Frederik letterlijk en figuurlijk naar meer. “Naast ons huwelijksfeest waar we enkel bier schonken, brouwde ik een eigen bier voor de communie van onze zoon.” Meer en meer brouwsels volgden waardoor de interesse in de bierwereld alleen maar toenam.

Speeltuin met zeven volwaardige bieren

“Bier is een natuurproduct met een verhaal. Het Lytos bierfestival is een beleving en het brouwen is een beetje een speeltuin.” Een speeltuin die wel rendabel moet zijn. “In 2021 gaf ik mijn job op om me volop op ons ‘Beerbird’-verhaal te focussen.” Het resultaat zijn zeven volwaardige bieren die door kenners gesmaakt worden en die op vrijdagnamiddag en -avond in de biertuin te degusteren zijn. “Maar ook in de Delhaize in Bambrugge, Het Smaakpaletje in Burst, diverse horecazaken in de buurt en via onze webshop zijn onze biertjes te vinden.”

Naast het eigen bier – waarvan een drietal van het vat - zorgen Lies en Frederik in hun biertuin tevens voor zelfgemaakte limonade met siropen van fruit. Alle biertjes proeven tijdens een enkel bezoek is helaas te veel van het goede. De BamBlanche is de lichtste in de rij met 5%. De blonde Saison is 5,8%, de amberkleurige IPA 6,3%, de donkere Dubbel Abdij 7%, het donker Winterbier 8,8%, de donkere Qaudrup is 9,9% en het amberkleurige surprisebier van 7% doen dan wel smaken naar meer, alles combineren valt af te raden.

Wedstrijd om biertoren te winnen

De meeste bieren worden in Bambrugge gebrouwen in een brouwketel van 150 liter. “Ik brouw normaal op vrijdag en hou het bewust kleinschalig, maar de bierblikken worden elders gebrouwen en gevuld waardoor de smaak een klein beetje kan verschillen.” Summum van het brouwproces is voor Frederik het tappen en schenken van het eigen bier met de daaropvolgende reacties en interacties met de bierliefhebbers. “Op die manier heb je de totale bierbeleving”, knipoogt hij.

Het zelfstandig soloproject van Frederik staat uiteindelijk tussen de coronavlagen door één jaar op de rails. Om dat te vieren is er een wedstrijd waarbij je een massa ‘Beerbird’-bier kan winnen. “Enige wat je moet doen, is een foto van Beerbird op je sociale media posten en inschatten hoeveel blikken hier uitgestald zijn.” Wie dat best kan, maakt tot 14 juni kans om de volledige biertoren te winnen. “En die kansen verhogen gevoelig wanneer je de toren hier met eigen ogen komt aanschouwen”.

Biertuin, brouwerij en (web)shop Beerbird

Oudenaardsesteenweg 511 in Bambrugge

Open op vrijdag van 14 tot 22 uur

www.beerbird.be



Volledig scherm Frederik De Backer brouwt naast Die Volstruis langs de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge zijn eigen 'Beerbird'-bieren. © Koen Moreau