Lessenreeks Start to Skate aan domein Steenberg

Speciaal voor deze lessen wordt er tijdelijk een mini-skateparkje ingericht naast de sporthal met enkele toestellen. Buiten de uren van de lessen kan dit ook door anderen gebruikt worden. “Tijdens deze lessenreeks willen we met de dienst Sport kinderen kennis laten maken met de skateboard discipline. Eerst zorgen we dat de basis goed onder controle is. Daarna wordt er verder gewerkt aan meer complexe tricks en het ontwikkelen van je eigen skatestijl. Iedere les voorzien we de deelnemers van een goed skateboard, helm en andere bescherming. We weten dat de ondergrond niet ideaal is, maar we willen ons budget sparen voor het echte skatepark, dus wordt de ondergrond van het tijdelijke skatepark niet aangepakt", zegt Leoni van de jeugddienst.