Lenny (28) verpulvert wereldrecord ultrawandelen voor jongeren: “In 2020 bijna iedere dag een marathon uitgestapt”

Aalst Joke (23) ontwikkel­de ‘anorexia athletica’ in eerste lockdown: “Ik heb geleerd hoe belangrijk een personal trainer is, die op tijd op de rem gaat staan”

27 november De 23-jarige Joke Donckels ontwikkelde ‘anorexia athletica’ in eerste lockdown. Dat is een vorm van anorexia die je krijgt als je obsessief bezig bent met sport. Ze slaagde er in om 50 kilogram af te vallen dankzij de Aalsterse personal trainer Gert Van Reckem, maar in de lockdown viel de fitnessbegeleiding weg. “Ik bleef maar gaan”, zegt ze. Haar personal trainer greep ondertussen wel in en Joke is weer 10 kilogram bijgekomen. Joke raadt andere atleten aan om zich ten alle tijde goed te laten begeleiden.