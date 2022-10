Lekker gezonde en hippe voeding bij Oké Poké Bowl: “Idee ontstond tijdens reis in Verenigde Staten”

MereHet centrum van Mere heeft er met Oké Poké Bowl een extra horecazaak bij. In het pand op de hoek met de Sint-Bavoweg waar tot november 2015 een pizzeria te vinden was, opent Yassin Tijari (20) nu zijn eigen gezonde snackbar.

De jongeman slaat daarmee gelijktijdig een andere en toch dezelfde weg in als zijn vader Mansour. Die baat nog steeds de pizzeria, sinds 2015 te vinden lang de Oudenaardsesteenweg, Pizza Expres Mere uit. “Maar na vijf jaar daar bij te springen, kon ik geen pizza’s meer zien”, lacht Yassin. Na een opleiding elektromechanica ontdekte hij afgelopen zomer tijdens een vakantie in de Verenigde Staten dat snackbars meer en meer gezonder worden.

Quote Sinds corona over de wereld rolde, eten Amerikanen opvallend gezonder Yassin Tijari

Meteen ontstond het plan om die weg in te slaan. “Het is echt opvallend hoeveel gezonde voedingszaken daar tegenwoordig te vinden zijn en hoeveel langer de wachtrijen daar zijn dan bij de traditionele hamburgerketens.” Een trend die onomkeerbaar lijkt. “Ik hoorde van uitbaters daar dat sinds corona over de wereld rolde de Amerikanen hun voedingsgewoontes drastisch veranderden.”

Iets wat ook meer en meer in Europa en ons land gebeurd. “Het concept van poké bowls komt overgewaaid uit Hawaï, maar het aantal zaken waar je een kommetje met uit rijst, groenten, gemarineerde rauwe vis, tofu of kip met dressings en toppings kan vinden, is hier nog heel erg beperkt. Meestal gaat het om sushi bars met een heel beperkt aanbod.”

Korte keten

Niet zo in Mere in de schaduw van de kerk bij Yassin. “Het idee mag dan wel duizenden kilometers verderop ontstaan zijn, toch kies ik in de mate van het mogelijke voor ingrediënten van dichtbij. Bijna al mijn groenten en fruit komen van bij een lokale landbouwer in Erondegem. Topkwaliteit met producten die geen dagen onderweg zijn, maar bijna rechtstreeks van het veld in onze bowls belanden.”

Quote Heel wat groenten en fruit komen van bij een landbouwer uit Erondegem Yassin Tijari

Die bowls kan je naar eigen wens laten samenstellen met een dertigtal verschillende ingrediënten waaronder heerlijke rijst, verse tonijn, zalm, surimi, tofu, gegrilde kip en nog eens evenveel dressings en toppings. Een bijzonder goed gevulde ‘regular bowl’ heb je vanaf 11,90 euro. Voor de extreem grote honger is er ook een large. Die kost 3 euro meer. “Maar zelf krijg ik die eerlijk gezegd in mijn eentje niet op.”

Proeven kan ter plaatse of als meeneemgerecht. “We zijn om te beginnen zeven op zeven open van 11.30 tot 13.30 uur en van 17 tot 20.30 uur.” Om voor een vlotte bediening te zorgen, zoekt Yassin nog steeds medewerkers. “Die kunnen mij hier aanspreken of mailen naar contact@okepokebowl.be.” Bedoeling is om op termijn ook huis-aan-huislevering te voorzien. “En wellicht start ik volgend jaar ook een Oké Poké Bowl in Wetteren en Ninove”, klinkt het alvast ambitieus.

Oké Poké Bowl

Sint-Bavoweg 2

Dorpsplein Mere

www.okepokebowl.be

Volledig scherm Yassin Mansour opent op het dorpsplein van Mere Oké Poké Bowl. © Koen Moreau

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.