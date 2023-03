Leerlingen Academie presenteren collagevoorstelling Leo/Lisa: totaalspektakel waar je zelf op stap moet

Dat is de introductie voor het totaalspektakel Leo/Lisa waardoor de leerlingen van de Academie Lede Erpe-Mere Wichelen in maart het publiek meenemen. Meenemen omdat het niet om een klassiek concert of tentoonstelling gaat. Als toeschouwer wordt je door expressieve gidsen begeleid en beweeg je je van scène naar scène doorheen een collage om te eindigen aan de apotheose op het grote podium.

Het publiek ondergaat met andere woorden een eigenzinnige onderdompeling in de magische wereld van kunst en experiment. “Want als er al kaders bestaan, dan zijn die er om te doorbreken!” Voorstellingen/deelnemen in GC De Volkskring in Lede op zaterdag 4 maart om 20 uur en op zondag 5 maart om 15 uur of in Cultuurhuis EMotia in Erpe-Mere op zaterdag 11 maart om 20 uur en op zondag 12 maart om 15 uur. Kaarten kosten 7 euro per persoon. Gratis voor leerlingen van de academie en kinderen en jongeren -18 jaar Reserveren en inschrijvingen via academie@lede.be of 053/60.68.70 (ma-vrij 13u30-18u, za 9u-12u).