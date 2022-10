Leerkrachtenteam GBS Schatteneiland stapt voor Think Pink

Aalst Prins Yvan neemt na drie bijzondere carnavals en coronaja­ren dan toch nog afscheid: “Ik kan toch geen prins carnaval blijven, hé”

Wist prins Yvan De Boitselier veel dat zijn prinsenjaar drie jaar ging duren, toen hij op 25 januari 2020 de scepter in de lucht stak in de Florahallen. Ondertussen hebben we een pandemie en een ongeziene cafeekescarnaval achter de rug, de Florahallen zijn zelfs al afgebroken. Hoog tijd voor een afscheidsfeest dus. Op zaterdag 1 oktober is er het afscheidsbal van prins Yvan in het Forum.

