Leegstaande woning in Burst volledig uitgebrand: grote rookpluim houdt Oudenaardsesteenweg dicht

Aalst Bert terug thuis na tocht naar Compostel­la: “Een geslaagd huwelijks­aan­zoek en 14.000 euro voor het goede doel”

Bert Surmont is terug thuis in Aalst, na een tocht van meer dan 100 dagen naar Santiago De Compostella. In Aalst was er een ‘welkom thuis’-feestje met vrienden en familie. In de nabije toekomst is het nog eens feest, want Bert vroeg zijn vriendin Katrien ten huwelijk op het einde van zijn bedevaartstocht.

12:51