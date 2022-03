Leeftijdsgenoten geboren in 1951 vieren samen 70ste (en bijna 71ste) verjaardag

“We kwamen een eerste keer samen om onze 65ste verjaardag te vieren en bedoeling was om dat in 2020 voor onze 70ste verjaardag nog eens over te doen”, vertellen initiatiefnemers Marie-Jeanne Schockaert en Paul De Loy-Vermeulen. Omwille van de alom gekende redenen kwam in 2021 van een reünie niks in huis, maar zodra er opnieuw groen licht was in 2022 werd iedereen verwittigd. En dankzij Marie-Jeanne en Paul alsook de professionele ondersteuning van feestzaal Ensor werden een dertigtal leeftijdsgenoten in de watten gelegd terwijl ze rustig konden bijpraten en herinneringen ophalen.”