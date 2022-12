Landbouwbedrijf Minoodt van het gezellige kersthuis lanceert 'groenten en fruit uit de muur’

AaigemDe gemeente Erpe-Mere heeft er andermaal een nieuw type automatenwinkel bij. Bjorn Mindoodt (39) van het prachtig verlichte kersthuis langs Hazelbeek in Aaigem investeerde in een 24/24 en 7/7 automatenshop voor groenten en fruit recht van het veld. “Maar ook onze winkel blijft open.”

Ondanks de energiecrisis zijn landbouwbedrijf en hoevewinkel van de familie Minoodt langs Aaigem al bijna 30 jaar een baken van licht in de donkere winterperiode. “Het is een verslaving en het is puur genieten als je ziet hoeveel mensen speciaal een ommetje maken of halt houden om een kijkje te nemen”, vertelt Bjorn. Die investeert overigens niet alleen in kerstverlichting. De winkelruimte rechts naast het huis werd net uitgerust met een volledige automatenmuur.

“Een serieuze investering waarmee je een bijzonder mooie en dikke Mercedes kan kopen”, bekent Bjorn. Daardoor kan je voortaan wel dag en nacht langs Hazelbeek 51 op de grens van Aaigem en Mere vlakbij het spoorwegviaduct terecht voor allerlei soorten kool, look, gember, ajuin, aardappelen, prei, witloof, rode kool, limoen, citroen, kerstomaat, pompelmoes, clementine, schorseneer, pompoen, kiwi, bergsinaasappel en nog veel meer.

“Klanten kunnen op het scherm hun keuze maken”, vertelt Bjorn. Zodra de betaling cash of met payconiq ontvangen is, opent het overeenkomstige deurtje. “En indien er voldoende vraag is of ik een samenwerking opstart voor bijvoorbeeld zuivel, kan ik het huidige systeem vlot uitbreiden met extra automaten.” Tijd wint Bjorn niet met de automatisering. “Van mij zal het meer inspanningen vragen om alles aan te vullen en vers te houden, maar het helpt mijn ouders - die sinds kort met pensioen zijn - wel om verder af te bouwen.”

Toch blijft ook de gewone winkel, weliswaar in de ruimte achter de oude winkelruimte waar nu de automaten staan, nog open. “Met onze automaten kunnen we nooit de vraag naar ons eigen teelt grondwitloof bijhouden. Daarom blijft ook de gewone winkel van oktober tot april open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 11.30 uur en van 14 tot 17.30 uur alsook op zaterdag van 9 tot 17 uur geopend.” In de periode mei tot september krimpen de uren wel in naar woensdag van 9 tot 11.30 uur en van 14 tot 17.30 uur en zaterdag van 9 tot 17 uur.”

Volledig scherm In het echt is het prachtig verlichte kersthuis van de familie Minoodt langs Hazelbeek in Aaigem nog indrukwekkender. © Koen Moreau

Volledig scherm Bjorn Minoodt plaatste in de winkel van zijn ouders langs Hazelbeek in Aaigem een automatenmuur voor groenten en fruit. © Koen Moreau

