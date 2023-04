Kunstenaar Joris (58) maakt met bomkraters link tussen WOI en Oekraïne: “Oorlogsdagboek van grootvader kon vandaag geschreven zijn”

Verdedi­ging van moordenaar Ilse Uyt­tersprot laat vier gevangenis­psy­cho­lo­gen opdraven tijdens assisenpro­ces

Voor het assisenproces van Jurgen D., de verdachte van de moord op politica Ilse Uyttersprot in 2020 in Aalst, zijn 79 getuigen opgeroepen, waaronder vier psychologen van de gevangenis van Dendermonde. Dat heeft het Gentse hof van assisen beslist. Volgens de verdediging van de man zijn de gevangenispsychologen “cruciaal” in de zaak.