Kruidenwandeling in Erpe-Mere

Steeds vaker gaan mensen op zoek naar natuurlijke remedies tegen kwaaltjes en naar de aloude kennis over kruiden. Ben jij benieuwd naar hoe kruiden onze gezondheid kunnen beïnvloeden en hoe we ze culinair of medicinaal kunnen gebruiken? Dan is deze kruidenwandeling echt iets voor jou. De wandeling vertrekt op zondag 17 juli om 14.30 uur aan Hoeve Van Den Bossche op Aaigemdries 11 in Erpe-Mere. Heb je nog vragen? Twijfel dan niet om een mailtje te sturen naar natuurpunt.erpemere@gmail.com. Meer informatie vind je hier.