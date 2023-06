Korpschef veroordeeld tot celstraf met uitstel na ‘afluisterschandaal’ in politiecommissariaat: verdediging gaat in beroep

Bestuur­ster met voorlopig rijbewijs haalt 172 kilometer per uur op E40: “Een noodgeval voor mijn tante”

Een jonge bestuurster is met 172 kilometer per uur geflitst op de E40 in Aalst. Voor de Aalsterse politierechter diepte ze een bijzonder excuus op, waarin haar tante een hoofdrol speelt.