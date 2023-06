Korpschef krijgt celstraf met uitstel na ‘afluisterschandaal’ in politiecommissariaat: verdediging gaat in beroep

Crash tegen gevel en tegen bus, vluchtmis­drijf en dat alles zonder rijbewijs: “Door medicatie voelde hij nooit iets van die aanrijdin­gen”

Aalstenaar P.W. stond maandagochtend in niet minder dan vier dossiers terecht voor de politierechtbank in Aalst. Telkens reed hij alhoewel hij een rijverbod had, hij werd in enkele maanden tijd meermaals uit het verkeer gehaald. Alsof dat nog niet genoeg was, veroorzaakte de Aalstenaar ook verschillende aanrijdingen, waarbij hij telkens vluchtmisdrijf pleegde. “Hij wist in die periode niet goed wat hij deed", zegt zijn advocaat Jeroen D’Hondt.