Kookpot op vuur vergeten: alerte buurvrouw kan keukenbrand voorkomen

Burgemees­ter D’Haese (N-VA) op 150ste verjaardag Tereos: “We moeten de fabriek koesteren. Ren­dez-vous binnen vijftig jaar”

In het jaar 2073 viert Aalst, als het aan burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) ligt althans, de tweehonderdste verjaardag van de glucose- en zetmeelfabriek op het Eiland Chipka. “We moeten wat meer chauvinist zijn, we koesteren Tereos te weinig. Rendez-vous binnen vijftig jaar”, zei hij op de voorstelling van het boek over het 150-jarig bestaan van de glucoserie in Aalst.