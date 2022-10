Kleine openlucht cannabisplantage naast wandelwegje opgerold

Erpe Bestuurder gaat op de vlucht voor de politie, maar belandt in etalage van begrafenis­on­der­ne­mer

In de Dorpsstraat van het Oost-Vlaamse Erpe is woensdagnacht een auto in de etalage van een begrafenisondernemer beland. De bestuurder was op de vlucht voor de politie, maar tijdens de achtervolging liep het fout. De brandweer moest het gebouw stutten.

