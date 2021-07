Kinderen kunnen laatste wens overleden papa niet vervullen: “Onbegrijpelijk dat iemand de urne van het kerkhof stal”

Erpe Voorzitter spaarkas ’t Fonteintje ontvreemde 19.995 euro: “Na een jaar is er nog geen cent terugbe­taald”

19 juli De recherche van de politiezone Erpe-Mere/Lede is een onderzoek gestart naar de verdwenen gelden van de spaarkas van café t Fonteintje in de Boskouterstraat in Erpe. De voorzitter van die spaarkas, J.J., zou er van door zijn met 19.995 euro. “Hij profiteerde van de coronasituatie.”