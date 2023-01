Kick-off voor 28 acteurs van nieuw jeugdtheater Jong Asem: “In april brengen we Peter Pan op de Planken”

Daarmee werd de officiële aftrap gegeven voor de start van de allereerste theaterproductie ’Peter Pan op de Planken’. Een stuk geschreven door leerkrachten Liesbeth De Saedeleer en Bram De Neve van de Sint-Jozefschool van Mere. Beiden maakten enkele jaren terug voor de school een eigen versie van Sjakie en de Chocoladefabriek. “En dat smaakte naar meer, waardoor we nu een eigen versie van Peter Pan schreven”, vertelt Liesbeth.

Voor haar is Jong Asem een terugkeer naar het theatergezelschap van AmateurSpelers Erpe-Mere. “Ik startte destijds bij theater PAP en volgde nadien naar ASEM. Daar speelde ik zeker tien jaar mee.” De jongste jaren vond Liesbeth geen tijd meer om zelf op de planken te staan. “Maar om opnieuw een stuk te maken met een enthousiaste bende jongeren maakte ik wat graag een uitzondering.”

Dat die uitzondering in de schoot van theater ASEM kan, is leuk en zorgt voor extra mogelijkheden. “Er zit wel wat speciaal in, maar daarvoor moet je komen kijken. Verwacht in elk geval geen naspelen van het klassieke Peter Pan verhaal”, geeft Bram mee. “Onze versie bevat dan wel de hoofdfiguren, maar is toch grondig aangepast en opgefrist. Op die manier is het voor iedereen leuk en verrassend”,; knipoogt hij.

De voorbereidingen voor het eerste stuk van Jong Asem zijn al even gestart. Samen met coördinator Griet De Waele werd in september een druk bijgewoonde auditie gehouden. Daarop kwamen liefst 68 kandidaten af. “We waren onder de indruk van het enorm talent onder de jeugd. Om die reden hebben we nog drie extra rollen geschreven waardoor onze cast nu 28 acteurs telt.” Dat betekent dat een 40-tal kandidaten geen rol kregen. “En daar hebben we nog spijt van.”

Mogelijk komt er later nog een nieuwe productie aan voor Jong Asem. “We hebben veel ideeën, maar onze focus nu ligt op onze allereerste voorstellingen in april.” Daarnaast dromen Liesbeth en Bram er van om ook zelf op de planken te staan. “Stiekem hopen we om op termijn naast een voorstelling met kinderen ook eens een voorstelling voor kinderen te kunnen maken. Alleen wordt het nog zoeken en puzzelen om dat ooit concreet kunnen te maken.”

Voorlopig primeert echter Jong Asem. De 28 verkozenen staan hierdoor een druk voorjaar te wachten. “We starten met een wekelijkse repetitie op zondagvoormiddag in de Sint-Jozefschool in Mere en het aantal repetities zal opgedreven worden naar mate we dichter bij april komen.” Kaarten voor de voorstelling van zaterdagavond 15 april om 19 uur en zondagnamiddag 16 april om 15 uur zijn binnenkort te bestellen via de website www.EMotia.be.

