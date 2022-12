Kerstmarkt met acht creatieve talenten uit eigen streek

Erpe-Mere Vervangen bruggen E40: plaatsen van een ondersteu­nen­de wand in de bouwput

Langs de E40 in Erpe-Mere wordt sinds vandaag aan weerszijden van de snelwegbrug over de spoorlijn een ondersteunende wand geplaatst. Deze uitgraving is nodig om de nieuwe snelwegbrug te maken.

30 november