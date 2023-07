Kermisweekend met (kinder)animatie, optredens en paardenommegang

Ook Herzele formuleert negatief advies op ontwerp beleids­plan Oost-Vlaanderen

In navolging van de meeste steden en gemeenten formuleert ook Herzele een negatief advies op het ontwerp beleidsplan Oost-Vlaanderen. “Om nog meer daadkracht te hebben, roepen we ook onze burgers op om het plan in te kijken en een reactie te formuleren", zegt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld).