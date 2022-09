Kermisweekend met centrale rol voor Aygems Cafeetje en ‘roerend erfgoed’ Linda

AaigemHet hernieuwde Aygems Cafeetje keert dit weekend terug naar haar roots als inspiratiebron en motor voor het verenigings- en dorpsleven tijdens de kermis. “Met opnieuw Linda achter de toog maakten we dat al duidelijk en die lijn willen we nu nog verder doortrekken”, vertelt Reinold De Vuyst.

In mei van dit jaar keerde Linda Van Den Dooren na een afwezigheid van zeven jaar terug naar de toog van het populaire café aan de kerk van Aaigem. Een warm weerzien. “Ik hield het café hier 29 jaar open, maar dacht in 2015 dat het elders beter was.” Minder uren werken, bleek echter geen garantie voor een minder zware job. “Toen ik de vraag kreeg om terug te komen, heb ik geen seconde getwijfeld.”

Beschermd dorpsgezicht

Die vraag kwam van Aaigemnaar, advocaat en schepen Reinold De Vuyst (N-VA) die het café begin dit jaar kocht. “Toen het café tien jaar geleden te koop kwam, had ik de suggestie al aan mijn vader Jan gegeven”, vertelt die. Een aankoop die toen niet gebeurde, maar die de man nu zelf deed. “Het café is een beschermd dorpsgezicht, bestaat hier – in eerste instantie als ‘Den Engel’ – sinds eind 1700 en is bijgevolg een van de oudste cafees in de streek.”

Quote Het café is als beschermd dorpsge­zicht belangrijk onroerend goed en cafébazin Linda is belangrijk roerend goed Reinold De Vuyst

Omdat zowel de vorig jaar overleden vader Jan als Reinold in het verleden tot het vast meubilair behoorden, besloot Reinold de sprong te wagen en het café dit keer zelf te kopen. “Qua onroerend goed en qua bindmiddel voor de verenigingen en inwoners is dit café van goudwaarde. Ik wou dan ook absoluut verhinderen dat dit pand en die functie verloren zou gaan.” Samen met Linda en een derde persoon met een hart voor Aaigem heropende hij de zaak met Linda als voornaamste gezicht achter de toog.

Voeling met wat leeft

“Het is belangrijk dat dit café uitgebaat wordt door mensen die van Aaigem zijn en voeling hebben met de verenigingen en wat hier leeft. Daarom namen we niet alleen het onroerend, maar met Linda ook het roerend vermogen over”, lacht De Vuyst. Voor Linda is het aangenaam terug thuis zijn. “Ik herinner me Reinold uit mijn beginjaren als broekventje die hier geregeld samen met zijn vader te vinden was en die bij het opgroeien ook op eigen houtje een vaste klant werd en was.”

Quote Toen ik hier terug aan de slag ging, claxonneer­de men spontaan met een duim in de lucht Linda Van Den Dooren

De terugkeer van Linda leidde gezien haar verleden in het café tot grote tevredenheid. “Toen ik in het begin buiten stond te schuren, claxonneerden en zwaaiden heel wat mama’s met opgestoken duim toen ze met de wagen passeerden om hun kroost van of naar school te brengen. Voor het gevoel dat ik toen kreeg, zijn geen woorden en ik ben dan ook bijzonder blij hier terug achter de toog te kunnen staan.”

Kermisweekend met activiteiten

Een doorstart die tevens goed nieuws is voor de verenigingen en het kermisgebeuren. “Samen met enkele verenigingen en de gelegenheidskookploeg ‘Nog veel Plosj’ zorgen we vrijdagavond voor een kermisbelotting, zaterdag voor een barbecue en zondag voor het aperitiefconcert ‘Plosj musette’.” Ook de Koninklijke Fanfare Nieuw Leven Aaigem komt rond 16.30 uur langs. De schuur naast het café wordt ‘s avonds ingericht als danszaal met DJ en met die schuur zijn ook na de kermis plannen. “We willen die op termijn restaureren en misschien omvormen tot plek waar je iets kan eten. Ook de knappe zolder boven het café biedt kansen.”

Reinold ziet het - naast zijn drukke bezigheden – duidelijk heel goed zitten. “Reeds als kleine jongen droomde ik van een eigen restaurant of horecazaak. Niet eender waar, maar wel hier in mijn geliefde Aaigem.” Met het Aygems cafeetje realiseert hij die droom al deels. “Maar het zou nog fijner zijn als we hier of in de schuur hiernaast op termijn ook iets te eten konden geven. Maar eerst focussen we keihard op de komende kermis, huisvesten we al enkele lokale verenigingen en willen we graag nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld een rommelmarkt ondersteunen. Onze deur en toog staan open”, besluit De Vuyst lachend.

Volledig scherm De kermisaffiche werd gemaakt door kunstenaar Paul De Ryck op basis van een verkiezingsaffiche van de plaatselijke partij ‘Inspraak’ in 1970, vlak voor de gemeentefusie van 1976. © RV

Volledig scherm Reinold De Vuyst en Linda Van Den Dooren laten een nieuwe maar vertrouwde wind door het Aygems Cafeetje waaien. © Koen Moreau

