Kermistoog, stratenloop en wielerwedstrijden tijdens kermisweekend

Voetbal Tweede nationale A Kenneth Laurent (Er­pe-Me­re United) scoorde eerste doelpunt in nieuwe campagne: “Ik kijk naar de middenmoot”

Sinds tien dagen is men bij Erpe-Mere United weer stevig aan het trainen. Na twee eerdere oefenmatchen wordt er zaterdag aangetreden tegen Acren-Lessen. Momenteel zit trainer Levi Jacobs nog in de fase dat hij alle (nieuwe) spelers speelkansen geeft. Kenneth Laurent (25) is een van hen. Hij kwam in het tussenseizoen over van Wolvertem Merchtem.

28 juli