Kater Tuur na drie jaar dankzij chip terug thuis: “We konden het eerst niet geloven want hij is serieus verdikt”

Vreugde ten huize Fouqart in de Dorpsstraat in Erpe deze week. “We kregen een telefoontje van een man uit Schoonaarde die ons vertelde dat Tuur gevonden was. Eerlijk. Na drie jaar kan en durf je dat niet geloven”, vertelt Griet Fouqart. “We dachten eerst dat het om een kat ging die er wat op leek. Toen we hoorden dat men wist dat het Tuur was door zijn chip zijn we wel meteen in de auto gesprongen”, vult Corinna Brackman aan.

Quote Omdat de mensen snel begrepen dat het om een huiskat ging, gaven ze hem eten, probeerden ze hem voorzich­tig te benaderen en plaatsen ze een oproep naar het baasje in de regio Schoonaar­de Griet Fouqart

Toeval wou dat Corrina enkele dagen eerder nog eens de – drie jaar - oude oproep had gedeeld op een pagina over ‘Verloren en gevonden dieren’. “Maar daar had het dus helemaal niks mee te maken.” Tuur was een drietal weken geleden plots opgedaagd in de tuin van een huis langs de Schuiteplasstraat in Schoonaarde.” We zochten het even op: dat is in vogelvlucht zes kilometer verderop. “Omdat de mensen daar snel begrepen dat het om een huiskat ging, gaven ze hem eten, probeerden ze hem voorzichtig te benaderen en plaatsen ze een oproep naar het baasje in de regio Schoonaarde.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Tuur is na drie jaar een beetje verdikt en Noor is na drie jaar een beetje veranderd. © RV

“Toen Tuur uiteindelijk voldoende vertrouwd raakte met die mensen, en vooral met hun 12-jarige dochtertje Laura Van Swalm, konden ze haar vangen in hun garage en een dierenarts uit Appels verwittigen.” En dankzij die reflex en het feit dat Tuur gechipt en geregistreerd stond, kon de kater met zijn oorspronkelijk gezin herenigd worden. Voor vinder Laura was het even slikken, maar voor dochter Noor, 12 jaar toen Tuur verdween en intussen 16 jaar, was het een heel fijn weerzien.

Quote ‘s Avonds lag ik te wenen in mijn bed, maar nu ben ik dolgeluk­kig dat Tuur terug thuis is Noor Fouqart

“Ik weet dat ik in het begin veel verdriet had. ’s Avonds lag ik te wenen in mijn bed. Dat Tuur terug thuis is, is gewoon fantastisch.” Toch is het vooral voor Tuur serieus wennen. “Onze andere kat en hond, die hij wel kende, probeert hij nu toch wat te ontwijken en hij zoekt bij voorkeur rustige plekjes op in huis.” Waar Tuur al die tijd zat, is een mysterie. “In elk geval werd hij goed verzorgd, want hij was serieus verdikt. Wij zijn in elk geval dolgelukkig dat onze Tuur terug thuis is.”

Opvallend: eveneens deze week werd in Erpe-Mere nog een andere kater, Jempie, teruggevonden. Ook die was drie jaar eerder verdwenen en kon dankzij zijn chip opnieuw thuisgebracht worden in Erembodegem bij Aalst.

Volledig scherm Laura Van Swalm uit Schoonaarde slaagde er in om kater Tuur haar garage in te lokken. © RV