Kantine sporthal Steenberg wordt Sportbar De Flamingo, met roze accenten, lounge seats en cocktails

Gezellig terras

“We willen ons terras nog gezelliger maken met comfortabele lounge seats, gaan er lampjes ophangen en roze dekentjes leggen tegen de koude.” Ook de drankkaart nemen de uitbaters onder handen, want die bevat heel wat gekende ingrediënten voor een hippe zomerbar. “Voortaan kun je hier met vrienden van een cocktail nippen en genieten van tapa’s, bitterballen, lookbroodjes, zelfgemaakte tzatziki of een croque uit het vuistje.” Het gebouw volledig roze verven zit er niet in. “We beperken ons tot enkele accenten”, lachen Robin en Els.

Kindvriendelijke omgeving

Hij wordt dan ook de drijvende kracht achter Sportbar De Flamingo. “Maar Els kan als leerkracht in het lager onderwijs gelukkig ook geregeld bijspringen. Zij heeft overigens heel wat ervaring uit vakantie- en flexijobs.” Voor zoontje Emiel (6) wordt Steenberg een nieuwe speelomgeving. “Maar net daardoor weten we dat deze omgeving kindvriendelijk en veilig is.” Het scheelde overigens niet veel of de sportbar was al drie jaar eerder een feit. “Bij de vorige ronde waren we erg geïnteresseerd, maar was ons zoontje net te jong. Gelukkig kregen we nu een tweede kans.”