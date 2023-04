Kans op helder weer vanochtend in Erpe-Mere

Beperkt asbestver­vui­ling na brand in opslag­plaats, firma begonnen met opkuis van asbestdeel­tjes

De brand in de Lindeveldstraat in Hofstade bij Aalst heeft slechts een beperkte vervuiling van asbest veroorzaakt. Bovenop de loods lagen dakplaten met asbest die was vrijgekomen, maar de vervuiling is enkel in de nabije omgeving en in de tuinen van de buren terechtgekomen. “Een gespecialiseerde firma is al gestart met de stukken op te ruimen", zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).