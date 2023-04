Kandidaten gezocht voor beheersorgaan Cultuurhuis EMotia

‘Leonard, The Show’ in De Filatuur: “Natuurlijk zal ik ook in ‘t Oilsjters zingen”

Leonard Santos (31) vertelde onlangs nog uitgebreid over zijn geliefde thuisstad Aalst, op 29 april staat hij er ook op het podium. In zaal De Filatuur kan je dan naar ‘Leonard, The Show’. “Eerst was het plan om het in mei te doen, maar Beyoncé komt naar België, dus na dat concert ben ik twee weken hees”, zegt leonard.